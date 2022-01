Bomb Rush Cyberfunk krijgt nieuwe teaser

Ga aan de slag met een bijzonder graffiti-actie-avontuur!

Afgelopen augustus werd Bomb Rush Cyberfunk aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze game is sterk geïnspireerd door SEGA’s Jet Set Radio en staat gepland voor een release dit jaar. Het YouTube-kanaal Team Reptile heeft een nieuwe teaser gedeeld waarin je kan zien dat het belangrijk is hoe je beweegt en welke stunts je maakt. Bekijk de teaser onderaan dit artikel.

Bomb Rush Cyberfunk is een game waarin je kan skaten, skateboarden en BMX’en. In deze titel moeten spelers grinden, sprayen en combo’s aaneenrijgen. Kroon jezelf tot All City King, een van de beste graffiti-artiesten in een enorme metropool. Je kunt in de game tevens jouw team uitbreiden met extra speelbare personages en gebruikmaken van een uitgebreid tricksysteem om door de stad te bewegen.