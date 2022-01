Sci-fi survival Syndrome aangekondigd voor de Switch

De sci-if survival-horrorgame komt later dit jaar naar de Switch.

Ontwikkelaar Camel 101 en uitgever RedDeerGames hebben aangekondigd dat sci-fi survival-horrorgame Syndrome een Switch-versie krijgt. De game komt inmiddels alweer uit 2016 en is bijvoorbeeld al te spelen op Steam en PS4. Daar komt de Switch later dit jaar dus ook bij. Wanneer dat precies wordt, is alleen nog niet duidelijk. Hieronder kun je in ieder geval al de trailer bekijken.

Syndrome speelt zich af op de Valkenburg, het meest geavanceerde space station in de Novacore. Jij wordt bruut gewekt uit je cryoslaap en denkt in eerste instantie dat het schip verlaten is. Dan hoor je plotseling een stem over de intercom. Iets of iemand uit de diepte van de ruimte is de mensen van het schip aan het ontvoeren en aan het opjagen. En het laat zich niet makkelijk tegenhouden. Sluip door de schaduwen, verberg je en probeer te overleven in deze spannende sci-fi survival-horrorgame!