Hyrule Warriors: Age of Calamity meer dan 4 miljoen keer verkocht

De best verkopende Warriors-game in jaren.

Koei Tecmo heeft aangekondigd dat Hyrule Warriors: Age of Calamity al meer dan 4 miljoen keer is verkocht. Dit aantal omvat zowel fysieke als digitale verkoopcijfers. Daarmee is Age of Calamity een van de best verkopende Koei Tecmo spellen in jaren. De partnerschappen tussen Koei Tecmo en Nintendo op de Switch zijn tot dusver dus een groot succes geweest. Dit heeft geresulteerd in spellen zoals Fire Emblem: Three Houses, Fire Emblem Warriors en Hyrule Warriors. In totaal hebben zijn hun Switch games al meer dan 10 miljoen keer verkocht. Twitteraar Stealth zette de feiten nog even voor ons op een rijtje:

Hyrule Warriors: Age of Calamity – 4m+

Fire Emblem: Three Houses- 3m+

Fire Emblem Warriors – 1m+

Marvel Ultimate Alliance 3 – 1m+

Hyrule Warriors: Definitive Edition – Sold above expectations



The Switch partnership between Nintendo/Koei Tecmo has resulted in ~10m units sold. — Stealth (@Stealth40k) January 5, 2022

We kunnen dus zonder twijfel stellen dat Nintendo nog lang door zal willen blijven werken met Koei Tecmo. Heb jij Hyrule Warriors: Age of Calamity al gespeeld? Welke andere Nintendo-serie zou je in de Warriors stijl willen zien? Laat het ons weten in de reacties!