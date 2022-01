Speel Headland vanaf volgende week donderdag

Het zit allemaal in je hoofd..

Oorspronkelijk zou het spel Headland in juni 2021 verschijnen, helaas is het uitgeverij Northplay niet gelukt om dat target te halen. Wel hebben ze inmiddels bekend gemaakt dat het kleurrijke spelletje 13 januari beschikbaar zal zijn. De trailer is onder dit bericht te bekijken.



In Headland speel je voornamelijk in het hoofd van hoofdpersonage Nor, die zijn fantasie kwijt is geraakt door een sterke onbekende kracht. Zijn kleurrijke leven in zijn fantasie is daardoor afgepakt, het is de bedoeling om met de creativiteit die je nog over hebt jouw fantasie terug te krijgen. Dit doet Nor door de kleurrijke Headland eilanden te ontdekken, te vechten tegen monsters en zijn krachten daardoor sterker te maken, het verzamelen en uitvoeren van blauwdrukken, de bewoners van Headland te helpen en door er achter te komen wat de bedoeling is van de sinistere Pale Guard. Daarnaast is er een ‘dans’-button, dus het moet helemaal goed komen!