Shin Megami Tensei V is al 800.000 keer verkocht

Een recordaantal voor deze klassieke JRPG-serie!

Atlus heeft in zijn nieuwsjaarsboodschap voor 2022 een mooie onthulling gedaan. Ze hebben namelijk bevestigd dat Shin Megami Tensei V binnen twee maanden tijd al 800.000 keer verkocht is. Atlus en hun moederbedrijf Sega zijn naar verluid zeer tevreden met deze cijfers. Ter vergelijking was de 3DS-game Shin Megami Tensei IV na twee jaar nog maar 600.000 keer verkocht. Het zijn dus erg goede verkoopcijfers voor een Shin Megami Tensei-spel.

Verder stelt de nieuwjaarsboodschap dat Atlusfans naar veel games kunnen uitkijken in 2022. In maart is de release van Persona 4 Arena Ultimax, onder andere op de Switch. Daarna komt in april de Switch-release van 13 Sentinels: Aegis Rim. Vervolgens zijn er ook nog niet onthulde spellen die Atlus in 2022 hoopt aan te kondigen. Daaronder zullen geheid nog andere Persona-spellen vallen, omdat Atlus momenteel het 25-jarig bestaan van die serie aan het vieren is.

2022 belooft dus een goed jaar te worden voor Atlus en zijn fans. Heb jij Shin Megami Tensei V al gespeeld? Kijk je uit naar nieuwe Persona releases, of andere Atlus-games? Laat het ons weten in de reacties!