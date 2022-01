Nieuwe trainer voor Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise

Kies Guy als personal trainer als je klaar bent voor het echte werk!

Nintendo heeft zojuist een nieuwe trailer gedeeld van Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, het spel is al een tijdje geleden verschenen, namelijk op 4 december 2020. Door een nieuwe trainer toe te voegen hoopt Nintendo dat je het sporten via de Nintendo Switch weer fanatiek op gaat pakken.



In het filmpje is nieuwe trainer Guy te zien, die je voortaan als personal trainer kan kiezen in de game. Een 27-jarige man die klaar is om jou te voorzien van een échte workout. Guy was een professionele boxer maar moest helaas zijn carrière stoppen door een blessure. Het is vanaf nu mogelijk om Guy te kiezen als jouw trainer in Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise.