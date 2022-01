Avonturenspel Gastova: The Witches of Arkana komt naar Nintendo Switch

Een nieuwe 2D platformer uitdaging

Ben je toe aan een kawaii platformspel boordevol actie? Dan kan het geen kwaad deze titel in de gaten te houden. Gastove: The Witches of Arkana met duidelijke Shantae en Wonder Boy-invloeden, was een Kickstarter project die succesvol is behaald. MechWolf Productions heeft 10.000 dollar opgehaald voor het maken van dit spel, wat iets meer was dan het beoogde bedrag. Wanneer het spel uitkomt is nog niet bekend.



Als Witch of Arkana ga jij de uitdaging uit om oude vrienden en klasgenoten op te sporen en deze te verslaan in gevechten. In acht verschillende omgevingen spring, ren, schiet en ontwijk je tot je de eindbaas hebt verslagen. Per omgeving zijn er twéé eindbazen, dus 16 in totaal. Zorg dat je jouw vaardigheden goede upgrades geeft, zoek naar power-ups in de levels en krijg de zegening van jouw oude klasgenoten om nog meer te kunnen bereiken.