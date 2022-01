Yolked komt naar Nintendo Switch

Eitje, toch?

Uitgever Hitcents en ontwikkelaar HardBoiled Studios hebben bekend gemaakt dat platformer Yolked naar de Nintendo Switch komt. De game zal in 2022 uitkomen en hieronder kun je alvast een Early Acces trailer van de titel bekijken.



Het hoofdpersonage is een ei met armen, dat probeert te ontsnappen aan een einde in de pan. Vermijd tegenstanders, verzamel outfits en zorg dat je niet kapot gaat. Het is een platformer waarbij je jezelf zo moet manoeuvreren door de omgevingen terwijl je springt, vliegt en klimt. Op het moment zijn er drie omgevingen: de kelder, de keuken en de tuin. De ontwikkelaars geven aan het spel nog verder uit te willen breiden.