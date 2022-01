Speel een nostalgische outfit vrij in Mario Golf: Super Rush

Een nieuw te unlocken outfit brengt flink wat nostalgie met zich mee

Mario Golf: Super Rush is het meest recente golfspel met Mario in de hoofdrol, maar de populaire loodgieter speelt het spel al sinds het tijdperk van het Nintendo Entertainment System. Een nieuw te unlocken outfit heeft daar dit keer alles mee te maken. Op de boxart voor de NES Open Tournament Golf uit 1991 ruilde Mario zijn kenmerkende pakje namelijk in voor een stijlvol rood, wit en blauw shirt. Precies dit iconische outfit kun je deze maand vrijspelen in Mario Golf: Super Rush.

Het outfit kun je vrijspelen door online wedstrijden te spelen in de Ranked Match mode. Door binnen een bepaalde tijd een minimale A- rank te halen speel je het nieuwe outfit vrij. Hieronder zie je ‘m alvast even afgebeeld. Ga jij proberen dit nieuwe outfit vrij te spelen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Benieuwd naar wat wij van de game vonden? Onze review van Mario Golf: Super Rush lees je hier.