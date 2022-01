Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels onthuld

Bekijk hier hoeveel opslagruimte je nodig hebt voor de nieuwste games!

Ook in het nieuwe jaar worden er weer nieuwe bestandsgroottes van Switch-games in de Nintendo eShop onthuld. Deze week gaat het om 14 games. De game die de meeste opslagruimte in beslag neemt is Shadow Man Remastered met een grootte van maar liefst 5,5GB. De kleinste game is Nature van slechts 104MB.

Shadow Man Remastered – 5,5GB

JankBrain – 1,2GB

McDROID – 1,1GB

Pinball Jam – 1,0GB

Heaven Dust 2 – 770MB

Arcadia Fallen – 570MB

Hidden Paws – 494MB

dweeMIXED: Thwee Pack – 419MB

Putt-Putt Travels Through Time – 311MB

Nova-111 – 311MB

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell – 188MB

Sniper Time: The Shooting Range – 182MB

Breakneck City – 123MB

Nature – 104MB