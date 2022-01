Ennnn de winnaars zijn… Pokémon TCG prijsvraag is bekend

Het is tijd voor de uitslag van onze laatste december prijsvraag.

Vorig jaar sloten we mooi af met verschillende prijsvragen. Vele jubilarissen kwamen aan bod. Van Donkey Kong tot Zelda. Om goed het nieuwe jaar in te gaan hebben we daarom ook nu de uitslag van de allerlaatste prijsvraag van 2021.

Met deze prijsvraag verlootten wij maar liefst dertig pakjes Pokémon-kaarten die verdeeld werden onder drie winnaars. Jullie hebben weer in grote hoeveelheden meegedaan en helaas kon niet iedereen winnen (zelfs niet als iedereen een pakje kreeg). Of jij gewonnen hebt, lees je hieronder:

1ste prijs – 13 pakjes kaarten – @jarne

2de prijs – 10 pakjes kaarten – @detectivepikachu

3de prijs – 7 pakjes kaarten – @lelystadse

Iedereen bedankt voor het meedoen en houd vooral de site in de gaten voor toekomstige prijsvragen. Winnaars, van harte gefeliciteerd! We nemen spoedig contact met jullie op over de verzending. We horen het natuurlijk graag wanneer jullie leuke kaarten uit de pakjes trekken!