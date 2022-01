Sonic Frontiers zou eigenlijk in 2021 verschijnen

Afgelopen jaar werd Sonic Frontiers aangekondigd als volgende grote Sonic-game, dit keer een open wereld titel. De game staat op de planning om later in 2022 te verschijnen en eerder doken er ook al geruchten op dat dit zomaar eens op 15 november zou kunnen zijn. De database van Playstation was hiervan de bron, maar de datum is niet officieel door SEGA bevestigd.

En terwijl we nog zeker tot eind 2022 moeten wachten op Sonic Frontiers, blijkt nu dat de game eigenlijk al in 2021 had moeten verschijnen ter ere van Sonic’s 30ste verjaardag. SEGA sprak hierover tijdens een Q&A met investeerders. SEGA heeft besloten de titel uit te stellen om de kwaliteit van de game te verbeteren. Zeker gezien de geschiedenis van de Sonic-titels, waarbij de kwaliteit de laatste jaren niet altijd even hoog lag, lijkt dit een zeer slimme beslissing van SEGA. Volgens het bedrijf staat de kwaliteit van deze nieuwe game voorop. De release van de game staat nu officieel op ‘holiday 2022’. Zou Sonic Frontiers ons dit keer weer eens omver gaan blazen met een fantastische game?

“Originally it was planned to be released on this year, the 30th anniversary of Sonic, but we have postponed the release for a year in order to further brush up the quality. Not only for this title, but during the development phase, we have been steadily conducting analysis to improve the quality of the title before release, such as introducing game testing based on external evaluations, and I have a feeling that it will become a good game and have high expectations for it.”