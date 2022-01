[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 1

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop.

Putt-Putt Travels Through Time

Verschijnt op: 3 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Putt Putt Travels trough time is een spelletje over een paars autootje. Doordat de tijdmachine doordraaide is grote vriend Pep verdwenen. Putt-Putt gaat op avontuur om zijn hondenmaatje terug te kunnen vinden en maakt van alles mee. Ontmoet dinosauriërs, reis naar het wilde westen en los onderweg simpele puzzels op.

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell

Verschijnt op: 3 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell neemt je mee naar de grote onderwaterwereld. Tijdens je vakantie is er opeens iets goed mis! Vriendje Finny komt er achter dat de grote schelp verdwenen is, deze moet je dus terug zien te vinden! Samen ga je op onderzoek uit om hem terug te krijgen. Onderweg los je raadsels en puzzels op, kom je de gekste dingen tegen en je vindt zelfs een gezonken vliegtuig!

Heaven Dust 2

Verschijnt op: 6 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Na een persconferentie breekt er een virus uit in het research center, terwijl in de tussentijd Steve wakker wordt uit zijn cyrogene bed waar hij in slaap is gehouden. Net zoals in het eerste deel merkt hij al snel dat hij in de hel is beland: tussen een heleboel zombies. Weet hij opnieuw te ontsnappen? Heaven Dust 2 is een classic survival horror game, waarbij je moet ontdekken, killen en in de gaten moet houden of je nog wel genoeg spullen hebt voor je volgende stap. Los puzzels op en ontsnap uit dit zombie-land!