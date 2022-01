Nintendo onthult meest gespeelde games van 2021 in Europa

Wat waren de 20 meest gespeelde games vorig jaar?

Er verschijnen altijd een heleboel lijstjes aan het eind van het jaar. Zo hebben wij de afgelopen tijd jullie al laten weten welke game door ons het best beoordeeld was, kwam er een Japans tv-programma met de 100 beste games, en maakten jullie zelf ook een mooi lijstje. Nu het nieuwe jaar begonnen is zal het weer rustig worden wat lijstjes betreft, dus laten we afsluiten met een lijstje van Nintendo zelf. Deze maakte op de valreep van het nieuwe jaar bekend welke games er in 2021 het meest gespeeld zijn in Europa. Neem even een momentje om nummer 1 te raden.

De top 20 van de lijst is als volgt:

20. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

19. FIFA 20 Legacy Edition

18. Splatoon 2

17. Pokemon: Let’s Go, Eevee

16. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

15. Super Mario Party

14. New Super Mario Bros. U Deluxe

13. Monster Hunter Rise

12. Pokémon Unite

11. FIFA 21 Legacy Edition

10. Super Mario Odyssey

9. Super Smash Bros. Ultimate

8. Rocket League

7. Mario Kart 8 Deluxe

6. Zelda: Breath of the Wild

5. Pokémon Shield

4. Pokémon Sword

3. Minecraft

2. Animal Crossing: New Horizons

1. Fortnite

Had je nummer 1 goed? En klopt het een beetje met je eigen speeltijd? Laat het ons weten in een berichtje hieronder!