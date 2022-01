Nintendo deelt launchtrailer voor de Luigi’s Mansion LEGO-sets

Ga lekker bouwen en griezelen met deze Luigi's Mansion LEGO sets!

Na het succes van de LEGO-Mario sets, kondigde Nintendo drie uitbreidingen voor deze serie aan. De uitbreidingen zijn gebaseerd op de Luigi’s Mansion games. Buiten het bouwplezier komen de sets ook weer met hun eigen interactieve minigames. Hierdoor kunnen we de welbekende geluiden en muziek van de Luigi’s Mansion games ook horen. Het gaat om de Lab and Poltergust-set (€24,99), de Entryway-set (€39,99) en de Haunt and seek-set (€79,99). Inmiddels zijn ze uitgekomen en heeft Nintendo daarom een launchtrailer voor deze sets gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

Met de Lab&Poltergust-set kun je met behulp van de Poltergust-knop geesten vangen of munten krijgen via de machine in het lab. Professor E.Gadd verschijnt ook als personage in deze set. In de Entryway-set ga je opzoek naar een gouden bot voor Polturpup en neem je het op tegen Boo en Bogmire. Tot slot is er ook nog de uitgebreide Haunt and seek-set. Deze bevat een groot level met draaiende gangen, meerdere spoken en een gevecht tegen de iconische eindbaas King Boo. Ga jij één van deze sets in huis halen? Laat het ons hieronder weten.