Gameplaybeelden Rune Factory 5

Nog een paar maandjes wachten, maar hier zijn alvast wat beelden!

XSEED Games en Marvelous! hebben nieuwe gameplay beelden online gezet van Rune Factory 5, het nieuwe deel in de franchise dat binnenkort naar de Switch komt. De verschillende beelden zijn samengevoegd door youtube kanaal Perfectly Nintendo, en zijn hieronder te bekijken. Vanaf 22 maart zullen we met deze Fantasy boerderij sim aan de slag kunnen.

Rune Factory is een game die je kunt vergelijken met farm- games zoals Harvest Moon. Jij speelt een personage dat zijn geheugen kwijt is. Je beland hierdoor in een klein dorp dat gezegend is door de natuur. Hier wordt je al snel gerekruteerd door een vredelievende organisatie genaamd SEED, en je nieuwe leven begint. Naast dat je de dorpsbewoners moet helpen met hun normale klussen zal je rune gerelateerde mysteries moeten onderzoeken, monsters moeten verjagen en je eigen boerderijtje onderhouden. Genoeg te doen dus!