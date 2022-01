Box art van Triangle Strategy vrijgegeven

Bekijk hier alvast de box art voor deze nieuwe game die in maart zal verschijnen.

Begin vorig jaar werd Project: Triangle Strategy aangekondigd. Deze game is gemaakt door de zelfde studio als Octopath Traveler en gebruikt daardoor ook dezelfde stijl. Al snel na de aankondiging werd een demo vrijgegeven en met alle feedback die de studio kreeg op deze demo gingen ze aan de slag. Dit resulteerde in heel wat veranderingen en optimalisaties. In september vorig jaar bleek het team al aardig tevreden en een releasedatum voor deze game werd dan ook snel aangekondigd. Triangle Strategy zal op 4 maart naar de Nintendo Switch komen.

Om het nieuwe jaar in te luiden, wenst Square Enix iedereen niet alleen een gelukkig nieuwjaar, maar komen ze ook nog met een onthulling voor Triangle Strategy. In onderstaande tweet heeft het bedrijf namelijk de box art voor deze game onthuld. Wat vind jij van deze box art? En kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!