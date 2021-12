Zuid-Afrikaanse trailer laat verschillende kanten van Legends Arceus zien

Nog één korte trailer om het af te leren voor het jaar.

Het jaar is bijna afgelopen en over 28 dagen kunnen we de Hisui-regio ontdekken in Pokémon Legends: Arceus. Dit unieke spel in de Pokémon-franchise verandert veel van de standaard mechanics die we kennen en biedt een totaal nieuw avontuur.

Ondertussen hebben we al redelijk veel informatie ontvangen. Zo weten we over hoe de gevechten werken, van verschillende instanties en hoe de wereld er gedeeltelijk uitziet. Toch is er ook nog erg veel geheim voor de spelers. Helaas biedt de nieuwe trailer geen nieuwe informatie, maar wel een handig overzichtje met verschillende aspecten van het spel.