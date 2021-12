Shadow Man Remastered komt in januari naar de Switch

Op 17 januari kun je deze klassieker opnieuw beleven.

Shadow Man verscheen in 1999 op Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast en pc. De game, welke is gebaseerd op de gelijknamige comics, verscheen onlangs al opnieuw op verschillende platformen. Een releasedatum voor de Switch-versie van Shadow Man Remastered bleef tot nu toe uit, maar daar is nu verandering in gekomen. Shadow Man Remastered zal namelijk op 17 januari naar de Nintendo Switch komen. Dat blijkt uit de Nintendo Switch eShop.

In deze actie-platformer reis je door zowel de realiteit als de Deadside. Het spel biedt volop horror, psychische kwelling en gore. Uiteraard is er ook wat aan het audiovisuele aspect van de game gedaan, aangezien de titel al flink wat jaartjes oud is. Zo kent de game verbeterde graphics en audio maar bevat de titel ook content welke het oorspronkelijke spel niet had. Hierbij kun je denken aan nieuwe wapens maar ook een aantal nieuwe levels. Shadow Man Remastered draait op de KEX-engine van Nightdive.