[DN Awards] Dit vonden jullie de beste game van 2021!

Tijd voor de uitreiking van de felbegeerde DN Award!

De afgelopen weken kon je jouw favoriete titel van 2021 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor!

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon maximaal vijf titels nomineren. Er was sprake van geen restrictie in platform, waardoor het mogelijk zou zijn dat een titel van Sony of Microsoft met een DN Award er vandoor zou gaan. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

Zoals altijd kan er maar één echte winnaar zijn, en afgelopen jaar is dat Paper Mario: The Origami King geworden. Welke titel gaat er dit jaar vandoor met de DN Award van 2021? We zullen je niet langer in spanning houden! De game die dit jaar de meeste punten wist binnen te halen is Metroid Dread!

Eerlijk is eerlijk, het is niet heel erg onverwachts. Metroid Dread bleek namelijk een onwijs vette game te zijn die zeer lovend werd ontvangen door zowel de media als door Metroid-fans. Dat vonden jullie ook, want de game belandde regelmatig op de eerste plek in jullie lijstjes. In totaal wist Metroid Dread verreweg het meeste aantal punten te halen. Erg spannend was de strijd om de eerste plek dit jaar dus niet

Zilver en brons

Ondanks dat er maar één game de winnaar kan zijn, hebben we natuurlijk ook nog de zilveren én bronsen medaille. Welke games wisten er op nummer 2 en 3 te eindigen? Plek nummer 2 is weggelegd voor The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Ondanks dat dit een HD remake is van een al wat oudere game, bleek deze genoeg punten te behalen om op nummer 2 te eindigen. Op nummer 3 eindigde overigens ook een remake: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Heel vreemd is dat nu ook weer niet, immers zijn er dit jaar verschillende remakes naar Nintendo’s hyrbide console gekomen.

Ook dit jaar bedanken we jullie natuurlijk weer voor alle uitgebrachte stemmen!