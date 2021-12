Daily Nintendo wenst je een fijne jaarwisseling!

En toen zat 2021 er alweer bijna op.

2021 zit er alweer bijna op. Het was opnieuw een bijzonder jaar, maar ook dit jaar hebben we jullie weer met enorm veel plezier voorzien van al het laatste Nintendo-nieuws, scherpe reviews én leuke specials. We hebben enorm veel nieuwe games voor jullie getest, dit jaar meer dan 200! De laatste maand van het jaar stond bovendien feestelijk in het teken van verschillende prijsvragen. We hopen dan ook dat jullie dit jaar met veel plezier onze website hebben bezocht.

Daily Nintendo wil alle bezoekers hierbij een enorm fijne jaarwisseling toewensen. We hopen uiteraard dat het nieuwe jaar voor iedereen een goed jaar gaat brengen. Ook in 2022 is Daily Nintendo weer jouw online Nintendo magazine!