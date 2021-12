Capcom begint komend jaar met voorbereidingen voor twintigste verjaardag van Monster Hunter

Hoewel de Monster Hunter-serie pas in 2024 haar verjaardag viert, zullen de voorbereidingen komend jaar al beginnen.

In 2004 kwam het eerste Monter Hunter-spel uit. Hoewel dit alweer bijna 18 jaar geleden is, is deze franchise nog steeds razend populair. Zo kwam eerder dit jaar het nieuwe Monster Hunter Rise uit en verscheen afgelopen zomer de spin-off Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Toch duurt het nog twee jaar voordat Monster Hunter haar twintigste verjaardag mag vieren.

Zoals elk jaar houdt Famitsu interviews met belangrijke spelontwikkelaars om erachter te komen wat hun plannen zijn voor het nieuwe jaar. Tijdens dit interview kwam ook Capcom’s Ryozo Tsujimoto aan het woord, de huidige producer van de Monster Hunter-franchise. Tsujimoto had het volgende te vertellen over 2022:

In 2022 is het allereerst mijn doel om Monster Hunter Rise: Sunbreak, welke gepland staat voor de zomer, in goede staat uit te brengen. Daarnaast viert de Monster Hunter-serie in 2024 haar twintigste verjaardag, dus ik moet binnenkort beginnen met voorbereidingen treffen voor verschillende dingen. Capcom’s Ryozo Tsujimoto

Hoewel de twintigste verjaardag dus nog ver weg lijkt, zullen de voorbereidingen al vroeg beginnen. Hoe hoop jij dat dit jubileum van de Monster Hunter-serie gevierd gaat worden?