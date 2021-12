Yomawari 3 krijgt nieuwe, langere teasertrailer

Benieuwd waar het nieuwe deel in deze griezelige franchise heengaat?

Vorige week melden we nog dat er allemaal nieuwe informatie over Yomawari 3 verschenen was. Zo hadden we o.a. een aantal screenshots en werd het verhaal van het nieuwe deel in deze franchise bekend gemaakt. Maar dat vond Nippon Ichi Software blijkbaar niet genoeg. Een nieuwe teasertrailer is namelijk verschenen, gebaseerd op een trailer die eerder deze maand uitkwam. Deze is echter een stuk langer en laat een aantal griezelige gameplaymomenten zien. De trailer kun je hieronder bekijken, deze is echter wel in het Japans. Hoewel de game zeer waarschijnlijk naar het Westen komt, is deze namelijk nog niet officieel aangekondigd.

In Yomawari 3 speel je een personage dat haar geheugen kwijt is. Nadat ze wakker wordt in een donker bos realiseert ze zich dat ze niet weet hoe ze hier gekomen is. Ze stond toch op het dak van haar school toen de zon onderging? Ze besluit de weg naar huis te zoeken, maar wordt in het donkere bos al snel begroet door een vreemd wezen. Deze geeft aan dat ze vervloekt is. Om deze te breken moet ze zich voor het eind van de nacht iets belangrijks herinneren. In paniek en op zoek naar haar verloren herinneringen trekt ze de duistere stad in. In de stad bevinden zich echter demonen en andere geesten. Je zult alles op alles moeten zetten om deze te ontwijken en het er levend vanaf te brengen.