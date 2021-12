Nieuwjaarsactie aangekondigd voor Nintendo eShop

De eShop houdt niet op!

De feestelijke aanbiedingen zijn nog geeneens voorbij en Nintendo heeft al een nieuwjaarsactie aangekondigd! Dit keer zijn het voornamelijk veel multiplayergames die korting krijgen. De actie is vanmiddag begonnen en zal waarschijnlijk een week of twee duren. Als je portemonnee het nog aankan, volgt hieronder een lijstje met enkele spellen die je vanaf nu afgeprijsd kunt aanschaffen. Als je alle beschikbare aanbiedingen wilt bekijken, kan je op deze link klikken. Vergeet ook niet dat de feestelijke aanbiedingen na vandaag zijn afgelopen, daar kan je hier meer over bekijken.

Mario Golf: Super Rush 20% – €47,99 1-2-Switch 30% – €34,99 Team Sonic Racing 50% – €19,99 Yoshi’s Crafted World 33% – €39,99 DRAGON BALL FighterZ 84% – €9,59 LEGO Marvel Super Heroes 50% – €19,99 Super Monkey Ball Banana Mania 25% – €29,99 Tetris Effect: Connected 33% – €26,79 Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition 30% – €34,99 Lovers in a Dangerous Spacetime 50% – €7,49 Street Fighter 30th Anniversary Collection 50% – €14,99

