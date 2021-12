Nieuwe gameplaybeelden Hollow 2

Durf jij deze bloedstollende horror-game te spelen?

Hollow 2 is een nieuwe Sci-fi horror game die sinds vandaag te downloaden is in de Nintendo eshop. De game kwam eerder dit jaar al naar Steam, maar is nu dus ook speelbaar op Nintendo’s hybride console. Betwijfel je nog of dit beangstigende horrorspel wel wat voor jou is? Dan hebben wij uitstekend nieuws voor je! Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk ruim 26 minuten aan gameplaybeelden online gezet! De beelden zijn hieronder te bekijken.

In Hollow 2 keer je weer terug naar mijnstation Shakhtor-One. Wanneer het verleden van hoofdpersoon Mark’s familie-leven en mentale drama duidelijk wordt met elke minuut die je hier doorbrengt staan zijn diepe emoties nog steeds op losbarsten. De vloek van dit mijnstation is een oneindige herhaling van pijn die maar op één manier kan worden beëindigd. Namelijk de waarheid. De spelelementen zijn voor dit tweede deel helemaal opnieuw ontworpen om de gebruikservaring te optimaliseren. In de game zul je proberen het mijnstation te verlaten, terwijl je in duistere gangen wordt geconfronteerd door Mark’s herinneringen. Om te kunnen ontsnappen zul je ieder wapen en hulpmiddel nodig hebben dat je onderweg tegenkomt. Durf jij deze bloedstollende game te spelen of krijg jij al zwetende handjes van alleen de gedachte? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!