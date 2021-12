Masahiro Sakurai: “Vergeet mij voorlopig even”

Sakurai over zijn plannen in de gamesindustrie.

Nu Super Smash Bros. Ultimate op de Nintendo Switch echt af is, vragen veel fans zich af wat de grote man achter deze game nu dan in petto heeft. In een interview met 4Gamers sprak hij hierover, maar zijn antwoord is wellicht niet datgene wat veel gamers willen horen. Op de vraag of hij nog een boodschap heeft voor zijn fans liet hij namelijk weten dat hem voorlopig het beste even kunnen vergeten. Waarom? Iets nieuws doen kost nu eenmaal tijd, aldus Sakurai. Het lijkt er dus op dat we op korte termijn niet veel van de beste man hoeven te verwachten.

Wat dat ‘iets anders’ dan is wat hij noemt, liet hij niet doorschemeren. Het zou echter heel goed kunnen dat Sakurai aan iets heel anders dan een nieuwe Super Smash Bros. gaat beginnen. In verschillende interviews liet hij eerder al weten dat een nieuwe Smash Bros.-titel niet perse vanzelfsprekend hoeft te zijn maar een nieuwe Smash Bros.-titel zonder hem zou hij dan ook weer niet zien zitten.

Voorlopig zullen we dus even rustig af moeten wachten. Denk jij dat Sakurai zomaar eens iets heel anders kan gaan maken dan een nieuwe Smash Bros.-game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!