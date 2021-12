Laatste dag voor de feestelijke aanbiedingen in de eShop

Sla vandaag nog je slag!

Sinds half deceber zijn er allerlei feestelijke aanbiedingen te vinden in de Nintendo eShop! De aanbiedingen zullen lopen tot en met donderdag 30 december, vandaag is dus de laatste dag. Meer dan 1000 afgeprijsde titels zijn beschikbaar met kortingen tot wel 75%. Er is een brede selectie van verschillende games die je nu nog voor een prikje kunt oppikken. Van fantastische multiplayer-spellen zoals Among Us, Overcooked! 2 en The Jackbox Party Pack 7, tot geweldige singleplayer-avonturen zoals The Outer Worlds, Final Fantasy VII en Sonic Mania. RPGs, racespellen, platformers, schietspellen, avontuurspellen en meer, er is voor ieder wat wils. Je kunt op de Nintendo eShop-aanbiedingenpagina alle huidige aanbiedingen in de gaten houden.

Hieronder nog even de lijst met enkele van de grootste hoogtepunten van deze aanbiedingen, plus hoeveel korting ze krijgen:

Just Dance 2022 Ubisoft 33% Among Us Innersloth 20% Overcooked! 2 Team17 75% The Outer Worlds Take-Two Interactive 60% Final Fantasy VII Square Enix 50% Sonic Mania SEGA 50% Mario + Rabbids Kingdom Battle Ubisoft 63% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Square Enix 50% Cuphead StudioMDHR 30% Dragon Ball FighterZ Bandai Namco 84% Rayman Legends: Definitive Edition Ubisoft 75% Monopoly for Nintendo Switch Ubisoft 75% Trivial Pursuit Live! Ubisoft 60% The Jackbox Party Pack 7 Jackbox Games 35% Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Bandai Namco 80% Resident Evil 4 Capcom 25% FAST RMX Shin’en Multimedia 50% Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60% BioShock Remastered Take-Two Interactive 60% Little Nightmares II Bandai Namco 33% Trials of Mana Square Enix 50% Hot Wheels Unleashed Milestone 30% No More Heroes Marvelous 50% Stick Fight: The Game Landfall Games 30% Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version Square Enix 35%