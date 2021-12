De hoogtepunten uit de eShop van december

Blik terug op alle eShop-hoogtepunten van de maand december!

Merk je ook dat de tijd zo snel gaat? December zit er alweer bijna op en dat betekent ook dat er de afgelopen maand weer verschillende games in de eShop zijn verschenen. Nou ja, verschillende….Het aantal spellen dat maandelijks op de Nintendo Switch verschijnt kan flink oplopen. Ben je soms het overzicht een beetje kwijt? Zo gek is dat niet. Gelukkig plaatst Nintendo elke maand een video op haar YouTube-kanaal met de hoogtepunten uit de eShop van de afgelopen maand.

In de video van deze maand worden onder andere Loop Hero en Sam & Max: Beyond Time and Space getoond. Beide werden afgelopen maand als zeer goed beoordeeld. Zo kreeg Loop Hero in de review een mooie 8,2 en Sam & Max: Beyond Time and Space een 8,5 in onze review. Mocht je benieuwd zijn naar de andere games, bekijk dan onderstaand filmpje.