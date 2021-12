Releasedatum Sonic Frontiers mogelijk gelekt

Zou die op 15 november gaan verschijnen?

Eerder deze maand vond de Game Awards plaats. Met weinig Nintendo-gerelateerde aankondigingen, maar wel met de onthulling van Sonic Frontiers. Deze gloednieuwe Sonic-game moet de formule van de franchise volledig op de schop gaan nemen. Het zal een open wereld-game worden. In de getoonde trailer maakte Sega zelf geen releasedatum voor de game bekend. Twitter-account Playstation Game Size (die de updates volgt rond Playstation’s database) heeft nu aangegeven dat de game op 15 november moet gaan verschijnen.

According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022



Maybe it's Just Place-Holder !



#PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

In de tweet melden ze dat het misschien om een place holder gaat. Er zijn echter in het verleden al meerdere Sonic-games in de maand november uitgekomen. Zo verscheen Sonic Unleashed op 18 november 2008 en het beruchte Sonic 06 op 14 november 2006. Ook de meest recente titel Sonic Forces kwam in november, namelijk op 7 november 2017. De blauwe egel is de laatste maand erg vaak in het nieuws. Zo konden we eerder al genieten van de eerste trailer voor de nieuwe Sonic-film die eind maart zal gaan verschijnen. Daarnaast is er recent ook een Sonic LEGO-set officieel onthuld die op 1 januari verkrijgbaar is. Kijk jij al een beetje uit naar de release van Sonic Forces en alle andere Sonic-producten die het komende jaar verschijnen? Laat het ons weten in de reacties.