Nintendo toont de best verkochte indiespellen van 2021 op de Switch

De populairste indies komen voorbij in een speciale video.

Wie fan is van indiespellen had ook dit jaar weinig te klagen op de Nintendo Switch. Wekelijks verschijnen er op Nintendo’s hybride console immers verschillende indies. De ene titel beter dan de andere, en dat geldt natuurlijk ook voor de verkoopcijfers. Een goede game hoeft immers niet per definitie goed te verkopen.

In een gloednieuwe video laat Nintendo de best verkochte indiegames van 2021 op de Nintendo Switch zien. Daar vallen spellen onder zoals Cyber Shadow, Littlewood, Subnautica + Subnautica: Below Zero en Road 96. De video kun je hieronder bekijken.



Wat is jouw favoriete indie van 2021? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!