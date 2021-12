Nintendo president Furukawa waarschuwt voor Switch leveringsproblemen in 2022

Mocht je nog een Switch willen dan is dit het moment om er één te halen!

De Switch heeft in 2022 weer sterk verkocht. Dit is mede te danken aan de release van de Nintendo Switch OLED in oktober 2021. De laatst bekendgemaakte cijfers waren al boven de 90 miljoen verkopen en hierin werden de cijfers van de Switch OLED nog niet meegenomen. Wellicht heeft de Switch de Wii inmiddels dus al ingehaald. Nintendo president Furukawa heeft nu in een gesprek met analist David Gibson gereageerd op deze verkoopcijfers. Hoewel hij aangeeft dat de cijfers sterk zijn, waarschuwt hij fans en investeerders tegelijkertijd. De leveringsproblemen zullen door de chiptekorten en een gebrek aan componenten voortzetten in 2022. Furukawa vertelt dat hij wegens logistieke problemen een hoop Switch-systemen vlak voor Black Friday door de lucht heeft verzonden. Dit alles dankzij de coronapandemie.

“Ik kan niet zeggen dat ik genoeg voorraad kon leveren voor vraag na Black Friday en na het begin van het jaar. Het ligt puur aan de vraag, maar ik ben bang dat we niet in staat zijn om er genoeg te produceren als we zouden willen”.

Mocht je dus nog geen Switch hebben en er graag één willen, dan is het een verstandig idee om er nu snel één op de kop te tikken. Heb jij toevallig de afgelopen twee jaar problemen gehad om een Switch te kunnen bemachtigen? Laat het ons vooral weten.