Lacuna gameplaybeelden

Los een moord op die het hele zonnestelsel op zijn kop zet!

Lacuna is sinds gisteren te downloaden in de Nintendo eShop. De noir-avonturengame kwam begin dit jaar al uit voor de PC, maar is sinds gisteren dus ook beschikbaar op de Nintendo Switch. Als je benieuwd bent naar hoe deze game eruit ziet, heb je geluk, want YouTube-kanaal Handheld Players heeft een video met gameplaybeelden online gezet. Hierin laten ze het eerste half uur van de game zien. De video kun je hieronder bekijken.

In Lacuna speel jij als Neil Conrad, een CDI agent. Er is een moord gepleegd en het is aan jou de taak om deze te onderzoeken. Zo moet je bewijzen verzamelen en met mensen praten. Al moet je wel uitkijken dat je niet het verkeerde zegt. Er zijn namelijk meerdere eindes en door de verkeerde keuzes kan het het zomaar gebeuren dat je het einde niet levend haalt. Ben jij klaar voor een onderzoek dat het hele zonnestelsel, en natuurlijk jouw leven, op zijn kop zet?