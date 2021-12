Heading Out op weg naar de Switch

Speel je favoriete road-movie na in deze intense race game

Serious Sam heeft Heading Out aangekondigd voor de Switch. Deze game, een road-movie geïnspireerde racegame, staat op de planning voor volgend jaar. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

In Heading Out creëer je je eigen verhaal. Door middel van een uitgebreide maar makkelijke character creator verzin jij wat voor soort rijder je bent. Wat is je motivatie? Ben je op de vlucht? Wie zit er achter je aan? De keuzes die je maakt veranderen wat je hoort op de radio, terwijl je door het Amerikaanse landschap rijdt in je muscle car. Houd je brandstof in de gaten, zorg goed voor je auto en kies je weg door het prachtige landschap. Stop je om die mysterieuze vreemdeling te helpen? Of ben je te druk bezig het verleden achter je te laten in een wolk van stof? Met de rogue-like structuur van de game bied het spel daarnaast een enorm aantal mogelijkheden. Geen avontuur is hetzelfde!