Tel mee naar het nieuwe jaar in Animal Crossing!

Met wie vier jij oud en nieuw?

Toy day in Animal Crossing is net voorbij, en het volgende evenement staat alweer in de planning! 2021 is bijna ten einde en op de laatste dag van het jaar kan je met jouw mede-eilandbewoners aftellen naar 2022. Met de lockdown in gedachte is dit nog niet eens zo’n gek idee! Op het plaza zal een speciaal ‘countdown’ bulletin board staan én gezellige marktkraampjes om seizoens attributen te kunnen scoren. Ook verkoopt Nook nu speciale einde van het jaar producten die je nog tot en met 5 januari kan kopen.



Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de poorten van jouw vliegveld open te zetten zodat vrienden samen met jou kunnen komen aftellen.