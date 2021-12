Succubus komt naar Nintendo Switch

Demonen verslaan om jouw koninkrijk terug te winnen

Ontwikkelaar Madmind Studio, de naam achter grote game Agony, heeft bekend gemaakt dat first-person slasher Succubus naar de Nintendo Switch komt. In het spel volg je hoofd-succubus Vydija, een demon met de missie om haar rechtmatige koninkrijk terug te krijgen. Worstel je door 21 levels met keuze uit 40 verschillende wapens en 20 speciale vaardigheden. Het is mogelijk om Vydjia te customizen en dus haar uiterlijk te veranderen.



(Let op: deze video is 18+)