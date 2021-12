Putt-Putt en Freddi Fish 3 komen naar Nintendo Switch

Nostalgisch genieten

Kinderen uit de jaren ’90 weten het nog als de dag van gisteren: de point-and-click spellen speciaal voor kinderen. De uitgever voor de spellen op de Nintendo Switch is UFO Interactive. Beide spellen zijn vanaf 3 januari verkrijgbaar in de eShop.



Putt Putt Travels trough time is een spelletje over een paars autootje. Doordat de tijdmachine doordraaide is grote vriend Pep verdwenen. Putt-Putt gaat op avontuur om zijn hondenmaatje terug te kunnen vinden en maakt van alles mee. Ontmoet dinosauriërs, reis naar het wilde westen en los onderweg simpele puzzels op.

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell neemt je mee naar de grote onderwaterwereld. Tijdens je vakantie is er opeens iets goed mis! Vriendje Finny komt er achter dat de grote schelp verdwenen is, deze moet je dus terug zien te vinden! Samen ga je op onderzoek uit om hem terug te krijgen. Onderweg los je raadsels en puzzels op, kom je de gekste dingen tegen en je vindt zelfs een gezonken vliegtuig!