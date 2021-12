Noel the Mortal Fate krijgt releasedatum

Neem wraak op de burgemeester in dit avonturenspel dat op 10 februari zal verschijnen!

Begin 2020 werd Noel the Mortal Fate al aangekondigd voor de Nintendo Switch. Vandaag hebben Playism, Vaka Game Magazine en Kawano bekend gemaakt dat deze titel op 10 februari 2022 eindelijk zal verschijnen. Noel the Mortal Fate verscheen al eerder op Steam. De Switch-versie zal daarom verbeterde elementen krijgen, zoals nieuwe illustraties. Daarnaast is er ook een nieuwe Japanse trailer online gezet met de openingsscène. Dit filmpje is onderaan dit artikel te bekijken.

Noel the Mortal Fate is een avonturenspel over Noel Cerquetti, een meisje die haar armen en benen verloor. Noel sluit een pact met de duivel Caron en samen gaan ze op weg om wraak te krijgen op de burgemeester van LaPlace. Waarom ze zo graag wraak wil op de burgemeester wordt pas later in het spel uitgelegd.