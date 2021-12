Maak jouw eigen Sonic-level met deze nieuwe Sonic the Hedgehog LEGO-set

Deze set is vanaf 1 januari 2022 verkrijgbaar voor €69,99 via de LEGO-website.

Sonic the Hedgehog is al sinds 1991 een groot succes. Naast games, werden er van deze franchise ook strips, series en films gemaakt. Begin dit jaar maakte The LEGO Group bekend dat zij, naar aanleiding van een idee van Viv Grannell, met een Sonic the Hedgehog LEGO-set zullen komen. Hiervoor ging zij over tot een samenwerking met SEGA en de set moest verder ontwikkeld worden. Over deze set bleef het aardig stil, tot vorige week weer de eerste geruchten over deze set opdoken. Zojuist heeft The LEGO Group deze set ook officieel onthuld.

Deze nieuwe Sonic the Hedgehog LEGO-set is gebaseerd op de Green Hill Zone, één van de meest bekende levels uit Sonic the Hedgehog. Deze set zal uit 1125 LEGO steentjes bestaan en bevat onder andere 5 minifiguren, Sonic, Crab, Motobug, Dr. Eggman, en Phantom Ruby, en 10 ring boxes. Daarnaast is deze set modulair, wat betekent dat deze set ook gecombineerd kan worden met andere LEGO Architecture-sets. De set is 17cm hoog, 36cm breed en 6cm diep. Daarnaast krijgt deze set een prijskaartje van €69,99 en hij is vanaf 1 januari 2022 te koop via de website van LEGO.