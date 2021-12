Schaken op een unieke manier in nieuwe gameplaybeelden Pawn of the Dead

Een verhaalgedreven schaakspel komt deze week naar de Switch.

Deze week komt Pawn of the Dead naar de Nintendo Switch en hieronder kun je ruim een kwartier aan gameplaybeelden van deze aankomende titel bewonderen. Pawn of the Dead is een 3D-spel gebaseerd op schaken in de stijl van Battle Chess, waarin jij als Koning Leonard van het Witte Koninkrijk je land moeten verdedigen tegen de ondoden. Het spel bevat een unieke spelmechanisme; wanneer zombies (zwarte stukken) jouw soldaten (witte stukken) gevangennemen, dan transformeren ze ook in zwarte stukken.

Pawn of the Dead bevat volledig geanimeerde 3D-schaakstukken en een campagne met 64 levels om te spelen. Ook kent de titel multiplayer opties én een random level generator voor eindeloze uitdagingen. Pawn of the Dead is vanaf 30 december verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en zal € 9,99 gaan kosten.