Dragon Quest X Offline uitgesteld naar zomer 2022

Nog altijd geen Engelstalige versie aangekondigd.

De Japanse release van Dragon Quest X Offline is uitgesteld naar de zomer van 2022. Volgens producer Takuma Shiraishi is dit gedaan om te verzekeren dat het spel in goede kwaliteit wordt opgeleverd. Deze informatie weten we dankzij vertalingen van Nintendo Life. Dragon Quest X Offline zou oorspronkelijk uitkomen op 26 februari in Japan. Er waren ook plannen voor een DLC-uitbreiding in de lente, maar deze is nu verplaatst naar ongespecificeerd moment in 2022. Ook is er bevestigd dat de Offline versie van Dragon Quest X een exclusieve episode zal bevatten.

Nog altijd zijn er geen plannen aangekondigd om Dragon Quest X Offline naar het Westen te brengen. Het is onwaarschijnlijk dat deze uitstelling is gedaan omwille van een mogelijke vertaling. Toch zou Square Enix er alsnog wel mee bezig kunnen zijn. Dragon Quest X is het enige Dragon Quest-spel dat nog nooit een Engelstalige release heeft gehad. Dragon Quest X Online is een online MMORPG zoals bijvoorbeeld Final Fantasy XIV. Doordat de Dragon Quest-serie nooit zo groot is geweest in het Westen, is het spel nooit buiten Japan uitgebracht. Deze Offline versie van Dragon Quest X zou echter perfect geschikt zijn voor een Engelstalige release. Wat vind jij van de uitstelling van Dragon Quest X Offline? Hoop jij nog op een Engelse vertaling? Laat het ons weten in de reacties!