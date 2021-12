Reverie Knights Tactics krijgt releasedatum

Deze turn-based RPG is vanaf 25 januari 2022 verkrijgbaar.

Eind mei werd Reverie Knights Tactics aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Uitgever 1C Entertainment heeft bekend gemaakt dat de game 25 januari 2022 uit zal komen. Daarbij is er ook een nieuwe trailer online gezet van deze RPG. Bekijk dit filmpje vooral onderaan dit artikel.



In Reverie Knights Tactics beleef je een handgetekend avontuur, waarin gevechten worden uitgevochten op een isometrisch grid. Samen met je eigen groep van helden ga je op pad om Lennorien te vinden, een elven stad waarvan de details en ligging verloren zijn geraakt in de tijd. Iedereen heeft zijn eigen speciale vaardigheden en skills, waardoor je op meerdere manieren je vijanden kunt verslaan. En dit zal je nodig hebben, want een dreiging van goblins maakt de boel flink onveilig.