Nieuwe bestandsgroottes voor de eShop onthuld

Heb je extra ruimte nodig of niet? Kijk hier of een aankomende titel te groot is voor je.

De Nintendo eShop wacht voor niets en niemand. Zelfs tijdens kerst zijn er nieuwe games waarvan de grootte onthuld worden. Deze week zijn er maar liefst 22 games waarvan de benodigde opslagruimte zijn onthuld. De grootste hiervan is Death end re;Quest 7 met een grootte van 7.3GB. De kleinste game van deze week is American Man die maar 32MB nodig heeft. De volledige lijst is hieronder te zien. Death end re;Quest 2 – 7.3GB

Aery – Dreamscape – 3.9GB

Unforeseen Incidents – 2.2GB

Lacuna – 1.8GB

Epic Dumpster Bear 2: He Who Bears Wins – 1.2GB

Duel Princess – 1.1GB

Pawn of the Dead – 925MB

Teamfight Manager – 846MB

Vivid Knight – 603MB

Crumble – 580MB

Canceled! Super Puzzles Dream – 556MB

Angelo and Deemon: One Hell of a Quest – 458MB

Justice Chronicles – 432MB

Headland – 384MB

Menseki: Area Maze puzzles – 351MB

Animal Revolt Battle Simulator – 329MB

Labyrinth Legend – 260MB

Hocus 2 – 102MB

Drowning Cross – 90MB

Go Minimal – 81MB

Make the Burger – 75MB

American Man – 32MB