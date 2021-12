[Special] Dit zijn de 10 best beoordeelde Switch-games van dit jaar

Wat vonden de verschillende media dit jaar de beste games?

Het jaar zit er alweer bijna op, het perfecte moment voor lijstjes en om terug te kijken naar een bijzonder jaar. Zo schotelde we je afgelopen week al een uitgebreide special voor met de door ons best beoordeelde Switch-games van dit jaar. Daarnaast sprak onze redactie over hun favoriete game van 2021 in onze roundtable. En ondanks dat wij dit jaar meer dan 200 games voor je hebben getest, zijn we bij lange na niet de enige die dit doen. Wel zo interessant dus om ook te kijken wat de best beoordeelde games van 2021 zijn volgens de verschillende media.

Hieronder tref je de 10 games aan met het hoogste Metacritic-score over 2021. Wel zo relevant, aangezien deze website het gemiddelde neemt van veel verschillende reviews van verschillende media. Waarom deze lijst extra leuk is om door te nemen? Dat komt omdat er best wel wat leuke verrassingen in terug te vinden zijn!

De score naast de titels hieronder betreft telkens de Metacritic-score op het moment van schrijven.

The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition – 9,7

Ben je een fan van visual novel’s? Dan zou dit toch wel zo’n beetje dé game moeten zijn om uit te proberen. Deze titel heeft namelijk een Metacritic-cijfer van 9,7 en daarmee is het de best beoordeelde Switch-game op Metacritic. In totaal krijg je drie titels voorgeschoteld dus dat betekent in elk geval volop speelplezier. Wanneer we naar alle cijfers kijken dan valt op dat de game een flink aantal keer een 10 krijgt! Ben je geen fan van dit soort games of heb je ze nog nooit gespeeld? Wellicht is het dan zelfs hét moment om er toch (nog) eens eentje te proberen!

Tetris Effect: Connected – 9,5

Puzzelen is leuk, toch? Dat bleek in elk geval wel te gelden voor Tetris Effect: Connected, want de game wist een gemiddelde score van 9,5 te behalen. Deze editie bevat een gloednieuwe multiplayer expansion als toevoeging op de huidige verslavende singleplayer modi. Een succesje gebleken dus!

Super Mario 3D World + Bowsers Fury – 8,9

Tsja, deze titel heeft weinig uitleg nodig. Onlangs kon je nog op onze website lezen dat Super Mario 3D World + Bowsers Fury de best verkochte fysieke titel bleek te zijn van de eerste helft van 2021. Goede verkopen betekenen natuurlijk niet altijd een goede game, maar met een gemiddelde van 8,9 kunnen we toch wel concluderen dat Super Mario 3D World + Bowsers Fury een meesterwerkje is geworden! Dat vonden wij trouwens ook, de game werd eerder dit jaar door ons beoordeeld met een prachtige 9,2!

Death’s Door – 8,9

Gelijkspel, want ook Death’s Door wist een gemiddeld cijfer van 8,9 te behalen op Metacritic. In Death’s Door bevind de speler zich in een vreemde wereld waarin kraaien verantwoordelijk zijn voor de dood. Zij verzamelen de zielen van gestorvenen, maar jouw aangewezen ziel wordt gestolen. Ook op andere platformen kreeg de game eerder al onwijs veel lof. Daarnaast is het een spel die eerder al vergeleken werd met The Legend of Zelda en Demon’s Souls. Klinkt goed, toch?

Dusk – 8,8

Dusk is een retro-FPS waarbij je tegen hordes van duistere wezens moet vechten. Cultleden, bezeten militairen en nog een hele reeks aan monsters. Aan jou de taak om het mysterie van de wereld waarin je je bevindt te ontrafelen. Maar liefst drie campaigns staan op je te wachten waarin je een hele reeks aan wapens kunt gebruiken. Fans van shooters zouden de titel best wel eens erg leuk kunnen gaan vinden. Dusk wist een Metacritic-score te behalen van 8,8, inclusief één perfecte score!

En verder….

De vijf best beoordeelde games voor de Nintendo Switch op basis van de Metacritic-score wisten dus allemaal ruimschoots boven een 8,5 te scoren. Bovendien waren er ook genoeg perfecte 100% scores te vinden, en dat zegt wel wat. Maar ook de nummers 6 tot en met 10 wisten een mooie prestatie neer te zetten. Ook al deze games kregen een gemiddeld cijfer boven de 8,5. De hoogste tijd om die ook nog even met je door te nemen dus!

Fez – 8,8

Een typische indiegame. In FEZ speel je als Gomez, een 2D wezen in een 2D wereld. Opeens wordt er de derde dimensie aan hem getoond en gaat hij op pad om het einde van de tijd en ruimte te vinden. Je moet in het spel je vaardigheden toepassen om 3D gebouwen, bestaande uit vier 2D vlakken te doorkruisen. Met een gemiddelde van 8,8 blijkt de game er dus een te zijn om zeker niet te vergeten!

Overcooked! All You Can Eat – 8,8

Oercooked! All You Can Eat is een collectie die beide Overcooked!-spellen bevat inclusief alle DLC en nieuwe extra’s. Hierdoor kun je aan de slag met maar liefst 200 levels. Bovendien krijg je toegang tot drie exclusieve chefs en kun je voor een bepaalde tijd de Swedish Chef uit The Muppets Show te downloaden als speelbaar personage.

Monster Hunter Rise – 8,8

Patricia beoordeelde deze game met een prachtige 10 en dat was bij ons dan ook het enige spel welke dit jaar de perfecte score kreeg. Ondanks dat we niet de enige waren die het spel een 10 gaven, scoorde de titel gemiddeld een 8,8! Een must-have voor Monster Hunter-fans!

Metroid Dread – 8,8

Tsja, ook deze game heeft weinig uitleg nodig. Met een gemiddelde score van 8,8 blijkt Metroid Dread een waardig nieuw deel in de serie te zijn en daar waren wij het in onze review volmondig mee eens! Maar of het het wachten op een nieuwe Metroid Prime nu echt makkelijker maakt…

Quake Remastered – 8,7

Voor wie zin heeft in een heerlijke retro-shooter blijkt de opnieuw uitgebrachte Quake toch wel een aanrader op basis van de gemiddelde score van 8,7. Daarmee weet het spel ook nog nipt een plekje te bemachtigen in dit prachtige lijstje! Een opvallend feitje: de website Nintendo Life gaf Quake Remastered zelfs een 10! Quake zelf komt alweer uit 1996, hoe leuk is het om die game dan weer eens opnieuw te beleven!

En jij? Wat vond jij zelf de beste games van 2021? Je kunt jouw stem uitbrengen voor de DN Awards 2021!