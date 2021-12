Nieuwe update voor Big Brain Academy beschikbaar

Je hoeft niet meer naar plaatjes van enge beestjes te kijken!

Een paar weken geleden is Big Brain Academy: Knappe koppen uitgekomen op de Switch. Het is het eerste Big Brain Academy-spel in veertien jaar en wij gaven het een nette score in onze review. Gisteren heeft Nintendo een nieuwe update voor het spel uitgebracht. De veranderingen zijn niet bijzonder groot, maar toch zeker noemenswaardig. We zullen ze nu even langsgaan.

Ten eerste is het nu mogelijk om in bepaalde spelletjes te selecteren of je plaatjes van bepaalde insecten en andere dieren wilt zien. Je kunt onder andere plaatjes van kikkers, slangen, spinnen, inktvissen en rupsen uitzetten. Voor mensen die ongemakkelijk worden van kruipdiertjes is dit dus ideaal! Verder is het makkelijker gemaakt om je leeftijd te verbergen in het spel. Als je deze liever niet deelt met andere spelers, is de knop om het uit te zetten makkelijker te vinden. Verder zijn er voornamelijk wat bugfixes gedaan, voornamelijk in het Ghoststrijd-spel. Als je de patch notes zelf nog even wilt lezen, hebben we die hier voor je staan.