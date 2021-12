Lynn: The Girl Drawn on Puzzles krijgt launchtrailer

Check de launchtrailer van dit nieuwe puzzelspel!

Zin om wat te puzzelen deze dagen? Dan is Lynn: The Girl Drawn wellicht iets voor jou. De game is sinds 23 december verkrijgbaar voor de Nintendo Switch voor € 7,29 en daar hoort natuurlijk een launchtrailer bij welke je hieronder kunt bekijken.

Lynn is een meisje dat de oriëntaalse kunst in wordt gezogen, in puzzels gemaakt met prachtige artistieke elementen. In dit spel ontdek je de geheime verhalen van de vos met de negen staarten. Wanneer een Godin een dorp in sluipt om de pokken uit te laten breken, wordt een jongen ernstig ziek. Zijn zus hoorde over het Vossenbol en het mystieke licht dat zieke kon genezen. Ze startte hier haar avontuur om haar broer te redden. In plaats van het vinden van de vos in het huis waar ze naartoe ging, werd ze in de kunst gezogen. Aan jou de taak er op los te puzzelen en dit bijzondere verhaal te ontdekken.