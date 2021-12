[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 52

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Lacuna

Verschijnt op: 28 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

De hoofdrolspeler in point-and-click avontuur Lacuna is CDI-agent Neil Conrad. Op een dag wordt hij wakker geschud door een moordzaak waar hij zich volledig op stort, wat hij echter niet weet is dat dit zijn hele leven op z’n kop zal zetten. Ohja, en het zonnestelsel ook. Stel vragen, verzamel bewijsmateriaal en blijf puzzelen tot jij het mysterie van deze zaak op hebt gelost. Jouw daden hebben gevolgen: verraad je een vriend om jouw gezin te beschermen?

Hollow 2

Verschijnt op: 30 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Lekker op de bank zitten en een potje knallen in deze actie-shooter? Hollow 2 is de opvolger van deel 1. Horror ontwaakt wederom op de dekken van Shakther-One. Mark zijn familiedrama-verleden en psychische drama wordt elke minuut duidelijker wanneer je je op dit schip bevindt. Hoe je de pijn kan stoppen? Door achter de waarheid te komen. Dit doe je door in alle gangen en ruimtes naar de waarheid te zoeken. Zuiver het volledige station en je bent veilig, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Sorcerer Knights

Verschijnt op: 1 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Trek je terug in deze fantasy wereld en knok je een weg langs allerlei soorten en maten tegenstanders! Ooit was het een rustig land, maar nu hebben kwaadaardige wezens hun kamp opgezet. De enige manier om deze monsters te verslaan is door de sorcerer knights, die net zijn ontwaakte uit hun slaap. Deze beat’em up met jaren ’90 vibes is samen of alleen te spelen. Gebruik jouw kracht en magie om het land weer vrij te maken van gevaar!