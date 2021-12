Inti creates had ooit een derde Mega Man ZX game in ontwikkeling

De game werd helaas gecanceld

In een kerstlivestream van ontwikkelaar Inti Creates werd onthuld dat de studio ooit een derde Mega Man ZX game in de maak had. Inti Creates is een kleine studio die in 1996 is opgericht door 10 ex-Capcom medewerkers, met Takuya Aizu aan het roer. Naast de eerste twee Mega Man ZX games waren ze bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de Azure Striker Gunvolt franchise en het recente Bloodstained Curse of the Moon. De Mega Man ZX games kwamen in 2006 en 2007 uit op de DS. De games werden toen positief ontvangen door de fans. Een derde game in deze geliefde reeks was dan ook zeker niet verkeerd geweest. In de stream vertelden CEO Takuya Aizu en designer Yoshihisa Tsuda onder andere dat het derde deel de codenaam ZXC had en dat de ontwikkeling goed verliep. Hoewel de game is gecanceld is er nooit een echte reden naar buiten gekomen waarom Capcom de stekker uit dit project heeft getrokken. Dankzij een vertaling van de stream door de Mega Man fansite: Rockman Corner weten we wel wat er precies in dit gedeelte van de stream werd gezegd:

Aizu: “Meneer Tsuda werkte aan ZX3’s speler karakter toch? Hij werkte aan ZX3’s speler karakter en bracht wat hij had toen naar Mega Man 9’s speler karakter. Het gebeurde middenin ZX3’s ontwikkeling. Tsuda: Is het wel oké om over dit onderwerp te praten? Aizu: Er is niet zoiets als de “ZX3″ game hahaha! De echte naam was namelijk ZX”C”. Aizu: Als de fans willen klagen. Praat maar met Capcom!

Nou nu weten we dus dat er ooit een Mega Man ZX3 game in de maak was. Had jij een derde Mega Man ZX game nog graag willen spelen? Laat het ons hieronder weten.