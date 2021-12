Er is een Sonic The Hedgehog LEGO-set gelekt

De set is gebaseerd op het iconische level Green Hill Zone.

Op de populaire webshop Mercado Libre is een nieuwe Sonic LEGO-set verschenen. De set is gebaseerd op het iconische level Green Hill Zone. Bekend van de allereerste Sonic The Hedgehog-game. Naast Sonic is ook Dr. Robotnik als personage inbegrepen in de set. In tegenstelling tot de Mario-sets die de afgelopen twee jaar zijn uitgekomen is deze Sonic-set een eenmalige uitgave als onderdeel van de LEGO Ideas-lijn. Via LEGO Ideas kunnen fans hun eigen LEGO-sets creëren en indienen via de LEGO-website. Wordt een bepaald idee goedkeurd, dan kan daar vervolgens door LEGO-liefhebbers op worden gestemd. Op het moment dat een bepaald idee meer dan 10.000 stemmen krijgt, wordt de set overwogen om uit te brengen. Wanneer deze nieuwe Sonic-set uitkomt is nog niet bekend. Bekijk een afbeelding van de set hieronder:

There's yer Sonic Lego set leaked. pic.twitter.com/UC0UV0rpu6 — Jordan Middler (@JordanMiddler) December 24, 2021