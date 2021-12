Een winterse wandeling in Garden Story

Bekijk gameplay van het spel in de koudste tijd van het jaar!

Met warme chocomel op de bank, een warm dekentje, een knisperend haardvuur: het is weer de koude maar gezellige tijd van het jaar! Veel game-makers maken hier dankbaar gebruik van. Zo ook de makers van Garden Story, die het niet konden laten om een winter-wonderland te creëren in het spelletje.

In Garden Story speel je als Concord en is het jouw doel om het eiland weer op te bouwen. Dit doe je door onder andere te vissen, materialen te verzamelen en gebouwen te repareren. Hiervoor moet je natuurlijk wel de wereld verkennen en dat is niet zonder gevaar: wie weet kom je het invasieve Rot nog tegen waartegen je moet vechten.

In het filmpje, ‘A Walk Through Winter Glade’, is te zien dat deze wereld even helemaal anders is: overal ligt sneeuw! Verder kan je met jouw sneeuwbril de blits maken en laat het filmpje wat meer gameplay zien van het spelletje.