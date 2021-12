Dit zijn alle titels die vanaf nu in de aanbieding zijn in de 2021 Indie World Holiday eShop Sale

Among Us, Doki Doki Literature Club en nog veel meer titels zijn deze kerstdagen in de aanbieding! Lees je mee?

Winter is the season that keeps on giving! Nintendo heeft besloten om hierin mee te gaan en geeft nog meer kortingen op een hele reeks eShop-titels! Wil je Among Us spelen samen met je familie? Het griezelige avontuur van Oxenfree beleven? Dan is dit wellicht de perfecte tijd om deze titels aan te schaffen. Alle titels die momenteel in de korting zijn in de 2021 Indie World Holiday Sale staan hieronder. Kijk je mee?

– Among Us

– Art of Rally

– A Short Hike

– Axiom Verge 2

– Boyfriend Dungeon

– Cozy Grove

– Cris Tales

– Curse of the Dead Gods

– Cyber Shadow

– Dodgeball Academia

– Doki Doki Literature Club Plus

– Don’t Starve

– FAR: Lone Sails

– Garden Story

– Hades

– Islanders

– Last Stop

– Necrobarista: Final Pour

– OlliOlli: Switch Stance

– Oxenfree

– Risk of Rain 2

– River City Girls

– Sea of Solitude: The Director’s Cut

– Shovel Knight: Treasure Trove

– Slime Rancher: Plortable Edition

– Streets of Rage 4

– Subnautica + Subnautica: Below Zero

– The Jackbox Party Pack 8

– The Longing

– Toem

Let wel op, deze actie is tot en met 31 december geldig. Heb je een eShop-kaart gekregen voor kerst? Dan is dit wellicht de beste tijd om deze te spenderen!